反制中國秀肌肉！美上將破譯「威懾方程式」 亮劍B-21、F-47王牌

美國太平洋空軍（PACAF）司令施耐德。（美聯社）

2025/09/03 19:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍事網站《The War Zone》報導，針對中國近年來不斷展示包含新型無人機與極音速飛彈在內的先進軍力，美國太平洋空軍（PACAF）司令施耐德上將（Gen. Kevin Schneider）近日在一場論壇中公開表示，美軍對此「毫不畏懼」（not deterred），並強調將持續保持技術優勢。此番言論，與近年多位美軍高層淡化中國軍事威脅的口徑一致。

施耐德在一場由「米切爾航太研究所」主辦的線上論壇中，引用前印太司令部司令傳授給他的一套「威懾力數學公式」。他解釋：「威懾力是『能力』乘以『意願』再乘以『訊息傳遞』。他的重點是，只要其中任何一個因素為零，威懾力就是零。這不是加法，是乘法。」施耐德強調，在這三者之中，「能力」是迄今為止最重要的因素。

為凸顯美軍的能力優勢，施耐德特別點名了最新的B-21「突擊者」（Raider）匿蹤轟炸機，以及F-47第六代戰機。他表示，美軍將持續尋找方法，推進自身能力，以應對潛在敵對系統的發展。「我對我們過去的成功，以及未來將繼續成功尋找方法，來削弱他國威脅，並推進自身能力，抱持高度樂觀。」

淡化殲-20威脅 稱技術偷自美國

報導指出，施耐德的言論，與近年多位美國空軍高層「淡化」中國軍事威脅的口徑一致。前太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Gen. Kenneth Wilsbach）便曾多次表示，中國的殲-20匿蹤戰機「沒什麼好讓人失眠的」，更在2023年直言：「他們做了一些很好的抄襲…那架飛機（殲-20）上，幾乎所有的技術，都是從美國偷來的。」

