川普災難外交！ CNN：制裁大刀亂揮 反幫習近平「讓中俄再次偉大」

CNN直指，川普貿易戰失利，反讓習近平底氣更足。（路透）

2025/09/03 17:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，於北京閱兵同台大秀肌肉後，美國總統川普氣急敗壞地在社群媒體上發文痛批。然而，美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普的憤怒極具諷刺意味，因為正是他第二任期內，這種基於高關稅脅迫、霸凌小國與「美國優先」的災難性外交，才親手將這些美國的敵人與昔日盟友，推向了北京的懷抱。

川普此次的暴怒，恰恰凸顯了他最愛吹噓的「交易外交藝術」，在真正的全球強人面前，是何等蒼白無力。CNN指出，川普上月雖在阿拉斯加盛大歡迎普廷，卻未能對俄烏戰爭產生任何正面影響；他第一任期與金正恩的峰會同樣以失敗收場，北韓如今的核武數量不減反增。川普自詡與這些獨裁者的「好交情」，實則一場空。

更糟的是，川普的外交失誤，正親手瓦解美國自身的戰略佈局。分析指出，此次上合組織峰會最驚人的景象，便是印度總理莫迪（Narendra Modi）與習、普兩人的熱絡互動。川普先前不僅自稱解決了印巴衝突、討要諾貝爾和平獎而激怒莫迪，近期更對印度進口商品課徵50%的懲罰性關稅，這等於是摧毀了美國過去30年，避免中、印兩個亞洲巨人走近的長期國策。

許多外交政策專家原先認為，川普第二任期的清晰目標，應是設法離間中、俄、朝等美國的對手。然而，現實卻是，他不僅將這些獨裁者更緊密地推到了一起，甚至還將美國在「四方安全對話」（Quad）中的重要夥伴印度，推向了他們的軌道。

CNN評論稱，川普的種種舉措，看似在展現美國實力，實則不斷削弱其根本，某種程度上，他才是正在幫助美國的敵人「再次偉大」的人。

