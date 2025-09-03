為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普批習普金搞陰謀 普廷助理回應並無此事

    美國總統川普批評中俄北韓領導人齊聚是搞陰謀，對此俄羅斯總統助理烏沙科夫回應並無此事。（法新社）

    美國總統川普批評中俄北韓領導人齊聚是搞陰謀，對此俄羅斯總統助理烏沙科夫回應並無此事。（法新社）

    2025/09/03 16:43

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日主持中國93閱兵，俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩以及其他20多位國家領導人，共同檢閱中國軍隊。對於習近平、普廷、金正恩於閱兵上齊聚一事，美國總統川普在社交媒體上批評說是在搞陰謀。普廷助理烏沙科夫（Yury Ushakov）之後回應，川普口中的陰謀並不存在。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在真實社交上發文表示「祝習近平和中國人民度過偉大而持久的慶祝日。當你們合謀對抗美國時，請代我向普廷與金正恩致上我最溫暖的問候。」

    除了進行批評外，川普還質疑中國刻意抹去美國在二戰中的關鍵貢獻。他指出「最大問題是，習近平是否會提及美國為幫助中國確保其自由，而給予大量支持與鮮血。」川普強調許多美國人犧牲於中國追求勝利的過程中，他們理應受到致敬與銘記。

    對此烏沙科夫指出，沒有任何陰謀存在，也沒有人在密謀。他聲稱，中俄北韓領導人甚至根本沒有任何關於陰謀想法。

    烏沙科夫還說，每個人都了解美國、川普現任政府及川普本人在當前國際局勢中所扮演的角色。

