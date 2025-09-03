澤倫斯基籲盟國施壓俄羅斯 控普廷「未受到應有懲罰」

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，俄國持續攻烏顯示俄羅斯總統普廷未受到應有懲罰。圖為澤倫斯基上月25日在基輔的1場記者會上發言。（路透）

2025/09/03 16:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，烏克蘭遭遇來自俄羅斯的新一波攻擊，顯示刻正在北京與中國國家主席習近平以及北韓領導人金正恩會面的俄羅斯總統普廷，「未受到應有懲罰」。

澤倫斯基在丹麥會見來自波羅的海與北歐國家的官員前表示，普廷正在展現他犯了錯卻沒受到應有懲罰，世界各國無疑必須針對這種情況作出回應；正是因為少了對俄羅斯施加足夠壓力，特別是對其戰爭經濟施壓，俄國才會持續侵略烏克蘭。

澤倫斯基3日在丹麥出席烏克蘭－北歐與波羅的海國家峰會，當晚與法國總統馬克宏會面，4日在巴黎出席由約30個挺烏國家組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）的會議，他將在會中與盟友討論加碼施壓俄羅斯的必要性。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的辦公室3日發表聲明，證實北歐與波羅的海國家的領導人將與澤倫斯基會面，討論如何確保在前線與談判上進一步支持烏克蘭。

