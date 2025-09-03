還對著墓碑打嗝！澳洲網紅闖日本墓地大啖祭品 驚動大使館發警告

澳洲網紅瓊斯（Lochie Jones）先是擲硬幣（左圖），決定是否喝掉日本墓園的祭品，隨後便一飲而盡（右圖）。（圖取自Instagram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，一名澳洲籍Instagram網紅，因拍攝自己喝掉日本墓地飲料祭品的脫序影片，引發日本社會公憤，並驚動澳洲駐日大使館，罕見地發出警告，要求赴日遊客應「行為適當」。此事件是近期外國網紅為衝流量，在日本做出各種脫序行為，引爆「觀光公害」爭議的最新案例。

這名據信為澳洲遊客的網紅瓊斯（Lochie Jones），上月發布的影片顯示，他在一座日本墓園中，先是擲硬幣，決定是否要打開一罐被當作祭品、擺放在墓碑上的飲料。在打開後，他便將其一飲而盡，甚至還對著墓碑打了一個嗝。在日本文化中，將飲品或食物放在墓前，是對祖先表達敬意的普遍做法。

這段影片隨即在網路上引爆怒火。一名日本網友便在X平台上寫道：「墓地在任何國家都是神聖的地方…我希望（政府）能確保他永遠無法（再次）進入日本。」

眼見事態擴大，澳洲駐日大使館2日雖未直接點名此事件，但仍在臉書上發文警告，稱其「與日本當局密切合作，以確保來自澳洲的旅客，能尊重並遵守當地的法律與規則。」瓊斯本人也已於同日發布影片道歉。

「觀光公害」頻傳 助長排外情緒

這起事件，是近期外國「迷惑系網紅」在日本引發的最新一起亂象。去年，一名擁有240萬訂閱的YouTuber，便因拍攝自己與同伴搭霸王車環遊日本而引發爭議。更早之前，一名被稱為「Johnny Somali」的美國直播主，則因擅闖工地、並對工人高喊「福島」，而被日本警方逮捕。

這些脫序行為，已讓部分日本民眾對外國遊客產生反感，主打「日本人優先」的「參政黨」（Sanseito），便在今年的參議院選舉中，取得了顯著的進展。

Australian YouTuber Lochie Jones is under fire for going to Japan and drinking a beer that was left on someone's grave as tribute



Japanese locals reported him to authorities and claim he should be deported for "defiling graves" pic.twitter.com/eqie4FySd1 — Dexerto （@Dexerto） September 1, 2025

