為何習近平不受普通民眾歡迎？國外網友福建探親 回國曝疑問

中國國家主席習近平。（路透）

2025/09/03 16:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名居住海外的網友近日分享返鄉探親見聞，指出他前往中國福建探望岳父母期間，驚訝發現中國國家主席習近平在當地民眾間似乎不受歡迎，幾乎每個人都對現況感到不滿，氣氛與他過去印象中的中國大相逕庭；貼文發出後引發討論。

該網友日前在網路論壇Reddit發文表示，他在過去10年多次訪問中國，但此次回訪最令他印象深刻的，是普遍民眾對中國經濟下行的強烈不滿，且毫不避諱將責任歸咎於「愚蠢的習近平」。他指出，不僅生活水平普遍下降，許多年輕人即使擁有碩士學位，仍只能從事低薪或與學歷無關的工作，有些甚至長期失業、無所事事，只能靠投資加密貨幣「搏一把」。

他舉岳父為例說明現況：岳父擁有一間建設公司，但自疫情前就沒接過新案子，原因包括層層官僚障礙與高額認證成本。他透露，光是維持眾多證照有效就幾乎不可能，加上景氣持續低迷，讓岳父幾乎放棄經營，還說自己2位從事同業的朋友因撐不下去做了傻事。

除了青年困境與企業主困境外，該網友還提到家庭內部的變化。舉例來說，他妻子的嫂子經營美容院仍有穩定收入，卻導致她丈夫出現「失去經濟主導地位」的不滿與羞辱感，長期處於失落狀態，這反映出中國傳統性別角色與經濟壓力交織的現實。

他指出，讓他感到最矛盾的是，許多移居海外的中國人反而對習近平高度評價，這與仍生活在中國、親身感受政策後果的民眾形成強烈對比。他直言，現場的氛圍就像「表面平靜、底下憤怒翻湧」，比起他記憶中2008到2013年間的中國，當時社會普遍充滿樂觀與希望，如今早已判若兩人。

此貼文發出後引發討論，有網友指出，大部分60歲以上的民眾滿意極了，因為退休後收入增加，但在職的人卻非常不快樂；也有網友反駁，表示他遇到的狀況與原PO完全相反，不過中國有十億人，可以理解全國不可能達成共識，但不少網友反駁他，表示從疫情之後開始，真的聽到了許多有關習近平的抱怨。

還有網友分享，他聽親戚說，人們真的很懷念1998到2008的那段黃金年代，但在疫情之後經濟嚴重衰退，2023年解封之後，人們仍有一些積蓄，並相信經濟會反彈，許多人去創業或投資，卻發現不但沒賺到錢，還耗盡積蓄，這是為什麼人們現在普遍不滿，他親戚還說，這是在中國「不能公開討論」的話題。

