俄國營核子企業：協助中國超越美國 成為世界最大核能生產國

俄羅斯國營核子企業Rosatom執行長李卡契夫3日直言，俄國會協助中國發展核能以超越美國。圖為李卡契夫6月20日在俄國聖彼得堡國際經濟論壇上對記者發言。（路透）

2025/09/03 16:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯國營核子企業Rosatom負責人3日在北京會談後於俄國國營電視台播出的評論中表示，俄羅斯將協助中國超越美國，成為世界最大核能生產國。

美國擁有全球最大的運作中的核子反應爐網絡，裝置容量（installed capacity，1座發電機組可容許的最大電力輸出量）合計近97百萬瓩（GW）。

請繼續往下閱讀...

而中國則正在加緊打造數十座核子反應爐，根據美國能源情報署（US Energy Information Administration），截至2024年4月，運作中的中國核子反應爐的裝置容量合計已達53.2百萬瓩。

Rosatom執行長李卡契夫（Alexei Likhachev）告訴俄國國營電視台，中國在原能發展上懷抱雄心壯志，其任務是趕上並超越美國，意即裝置容量要超過100百萬瓩。

在被問到俄國是否會協助中國圓夢時，李卡契夫回道：「當然。我們會協助。我們已經在協助了。」

李卡契夫說，俄羅斯已協助中國打造4座核反應爐，以及目前還正在打造另外4座；為了發展其野心勃勃的原能計畫，中國需要大量鈾與核燃料；因此，李卡契夫說，中國需要以俄國的技術為基礎，研發新一代的封閉式核燃料循環反應爐。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法