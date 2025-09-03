自民黨大老麻生太郎贊成提前選總裁 可能帶動「西瓜效應」

自民黨僅存的派閥麻生派龍頭麻生太郎（右1）和總裁石破茂（右2）。（彭博檔案照）

2025/09/03 16:22

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕攸關日本自民黨總裁是否提前舉行選舉的統計結果，預定在8日掀牌，自民黨僅存的派閥麻生派，龍頭麻生太郎今天正式表態贊成提前選舉，此舉可能帶動「西瓜效應」，加速贊成派的表態意願。

自民黨昨天召開兩院議員總會檢討參院大選慘敗原因，總裁石破茂雖在會中坦言「敗選是總裁的責任」，還強調不會戀棧首相職位，在適當時機將會做出妥當判斷。但他卻在會後重申繼續留任的意願，對於已表明辭意的幹事長森山裕，他也傾向慰留「以拖待變」，這些均鎮被解讀只是為了緩和黨內逼宮壓力的假動作。

請繼續往下閱讀...

果然除了日前已表態贊成提前選舉的議員之外，今天再有3位副大臣文部科學副大臣武部新、數位副大臣穗坂泰及法務副大臣高村正大表態贊同，富士新聞網報導，石破內閣的政務三役至少已有16人表態贊成。

麻生率領的麻生派今天在橫濱舉行研修會，麻生在會中表明，將簽名提交同意書。雖然日媒報導，麻生並未強制派閥成員跟進，但龍頭登高一呼，響應者應不在少數。麻生派目前有43位成員。

麻生在演講中提到7月的參院大選「可說是完全慘敗」。他並強調，現在必須著手建立一個能在下一次眾議院選舉中獲勝的體制。他也提到昨天兩院議員總會的總檢討中，表明將「以黨政解散為覺悟進行黨的重整」，麻生認為（提前選總裁）這才是其真正意涵。

富士新聞網的報導中也指出，黨內重要指標如舊茂木派龍頭、前幹事長茂木敏充、前經濟安保相高市早苗和小林鷹之均已確定贊成的態度。3人均是後石破時代可能出馬角逐總裁大位的人選。

黨中央的挺石破防衛線為加大阻力，規定贊成派議員必須於8日親自到黨中央提交同意書，並將公布同意者的姓名，雖然引發寒蟬效應，但因黨中央的敗選究責如同打假球，引發群情激憤，再加上黨內大頭紛紛表態贊成，西瓜效應逐漸傾向倒石派。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法