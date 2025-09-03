貴陽女子爬上保時捷「猛踹擋風玻璃」網驚：跑車竟是租來的

中國貴陽一名女子站上保時捷跑車，狂踹擋風玻璃。（擷取自微博）

2025/09/03 16:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州貴陽市彭家灣路驚見一場戲劇性衝突。日前凌晨，一名女子因情緒失控，不僅當街與男子爭執，更爬上保時捷911跑車狂踹擋風玻璃，導致車輛玻璃被踹裂成蜘蛛網狀。影片在網路瘋傳後引發熱議，還有網友驚呼「豪車竟是租的」。

綜合中媒報導，本月1日凌晨，一對年輕男女站在保時捷跑車旁，女子試圖拉開副駕車門，但車內另一名女子始終沒有下車。女子氣憤難平，先是用包狠砸擋風玻璃，接著乾脆爬上車，不斷用腳踹擋風玻璃。男子最後駕車離開，砸車女子則情緒崩潰蹲在路邊痛哭。

更令人咋舌的是，涉事保時捷跑車為租車行所有。業者證實，車輛在事發前一天才被租出，光是更換擋風玻璃就要耗費數萬元人民幣，目前仍在檢測是否有其他損壞，並強調將向承租人追究賠償責任。

值得注意的是，部分當地網友指出，該女子去年也曾被拍到砸車場景，懷疑她是否刻意租車拍片「起號」。不過，租車行老闆對此並不知情，表示與當事人毫無交情。

至於案件是否進一步進入司法調查，貴陽市公安交管局南明區分局表示，由於剛交班，無法確認案情，並表示若需查證，須由報案人提供手機號碼才能進一步了解。

女子將跑車擋風玻璃踹成蜘蛛網狀，男子則準備上車載另名女子離開現場。（擷取自微博）

