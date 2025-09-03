為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貴陽女子爬上保時捷「猛踹擋風玻璃」網驚：跑車竟是租來的

    中國貴陽一名女子站上保時捷跑車，狂踹擋風玻璃。（擷取自微博）

    中國貴陽一名女子站上保時捷跑車，狂踹擋風玻璃。（擷取自微博）

    2025/09/03 16:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州貴陽市彭家灣路驚見一場戲劇性衝突。日前凌晨，一名女子因情緒失控，不僅當街與男子爭執，更爬上保時捷911跑車狂踹擋風玻璃，導致車輛玻璃被踹裂成蜘蛛網狀。影片在網路瘋傳後引發熱議，還有網友驚呼「豪車竟是租的」。

    綜合中媒報導，本月1日凌晨，一對年輕男女站在保時捷跑車旁，女子試圖拉開副駕車門，但車內另一名女子始終沒有下車。女子氣憤難平，先是用包狠砸擋風玻璃，接著乾脆爬上車，不斷用腳踹擋風玻璃。男子最後駕車離開，砸車女子則情緒崩潰蹲在路邊痛哭。

    更令人咋舌的是，涉事保時捷跑車為租車行所有。業者證實，車輛在事發前一天才被租出，光是更換擋風玻璃就要耗費數萬元人民幣，目前仍在檢測是否有其他損壞，並強調將向承租人追究賠償責任。

    值得注意的是，部分當地網友指出，該女子去年也曾被拍到砸車場景，懷疑她是否刻意租車拍片「起號」。不過，租車行老闆對此並不知情，表示與當事人毫無交情。

    至於案件是否進一步進入司法調查，貴陽市公安交管局南明區分局表示，由於剛交班，無法確認案情，並表示若需查證，須由報案人提供手機號碼才能進一步了解。

    女子將跑車擋風玻璃踹成蜘蛛網狀，男子則準備上車載另名女子離開現場。（擷取自微博）

    女子將跑車擋風玻璃踹成蜘蛛網狀，男子則準備上車載另名女子離開現場。（擷取自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播