回應中國93閱兵！ 日本稱二戰後始終走和平路線

日本官房長官林芳正表示，日本戰後始終如一地走在和平國家道路上，決心不再讓戰爭悲劇重演。（美聯社）

2025/09/03 16:04

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日主持中國93閱兵，以展示中國實力和慶祝二戰中國抗日勝利。日本同日重申二戰後對和平承諾，以回應中國93閱兵。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，日本官房長官林芳正今日在例行記者會上表示，日本戰後始終如一地走在和平國家道路上，決心不再讓戰爭悲劇重演。

林芳正補充，日本已多次向中國表達戰後一貫走和平道路的立場。

作為唯一遭受核武攻擊的國家，日本長期以來將自己描繪成愛好和平國家。但日本過去在亞洲的戰爭暴行，在該地區留下深深裂痕，其與中國日益加劇的緊張關係，也被稱為日本「最大安全挑戰」。

日本正迅速擴展其防衛能力，計畫在2027年前將國防開支提高至GDP的2%，購買美國戰斧巡航飛彈，發展下一代戰鬥機，並將直升機航空母艦改裝為可搭載F-35戰鬥機的航空母艦。

CNN認為，日本的軍事擴張反映出其對中國強硬姿態日益增長的擔憂，尤其是中國頻頻入侵日本領海和領空。

