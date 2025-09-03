為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日相保位戰！ 麻生太郎要求提前改選 自民黨醞釀「倒石破」風暴

    自民黨最高顧問、前首相麻生太郎3日公開表態，考慮要求提前舉行黨總裁選舉。（美聯社資料照）

    2025/09/03 16:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，日本執政的自民黨內部，正醞釀一場針對現任首相、黨總裁石破茂的政治風暴。自民黨最高顧問、前首相麻生太郎3日已公開表態，考慮要求提前舉行黨總裁選舉，為黨內的「倒石破」勢力，開出了第一槍。

    麻生太郎在一場麻生派的聚會上，明確表示：「我決定在要求提前選舉的書面材料上籤名並提交。」此舉無疑是對去年才剛上任、卻已輸掉兩次國會大選的石破茂，投下了震撼的不信任票。此前，包含黨幹事長森山裕在內的四名黨內高層，已向石破茂提出辭呈，但遭慰留。

    與此同時，石破茂在黨內最主要的競爭對手、被視為鷹派大將的高市早苗，2日也已磨刀霍霍。她意有所指地向記者表示：「在任何組織中，當事情不順利時，對於領導人應如何負責，我有我自己的想法。」此番言論，被廣泛解讀為她已準備好投入總裁選戰。

    面對黨內排山倒海的壓力，石破茂2日回應，他「不會逃避責任」，但目前的首要任務，是完成人民託付的工作。

    報導分析指出，石破茂的相位能否穩固，取決於兩大關鍵。其一，是他能否成功慰留人脈廣闊、善於與在野黨溝通的幹事長森山裕。其二，則是由前首相岸田文雄所領導的派系，在此次風暴中的動向，據信他們握有是否提前改選的「關鍵一票」。

