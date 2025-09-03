英國宣戰！ 能量飲料咖啡因比「2杯咖啡」還濃 16歲以下不准買

英國政府計畫立法，禁止在英格蘭地區，向16歲以下的青少年販售能量飲料。（路透資料照）

2025/09/03 15:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英廣播公司（BBC）報導，為遏止高咖啡因的能量飲料對青少年健康的危害，英國政府計畫在英格蘭地區，立法全面禁止販售「紅牛」（Red Bull ）、「魔爪」（Monster）等能量飲料給16歲以下的青少年。英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，他正直接回應家長與教師的憂慮，以保護年輕世代的健康。

儘管英國多數超市早已實施自願性禁令，但研究顯示，仍有高達3分之1的英國兒童，每週飲用這類飲品。部分暢銷能量飲的咖啡因含量，甚至超過兩杯咖啡。名人廚師傑米奧利佛（Jamie Oliver）便曾痛批，常有學童把能量飲當早餐喝，到學校後「精力旺盛到像在牆壁上彈跳」，直指這些飲料是「絕對的惡夢」。

請繼續往下閱讀...

這項新法案的禁售範圍，將涵蓋商店、餐廳、咖啡館、自動販賣機與網路等所有通路。不過，咖啡因含量較低的軟性飲料，如健怡可樂（Diet Coke），以及茶與咖啡，則不受此限。英國政府將展開為期12週的公眾諮詢，以蒐集各方意見。專家指出，過量攝取咖啡因，與頭痛、睡眠問題、心律不整，甚至癲癇有關。

英國皇家兒科與兒童健康學院（Royal College of Paediatrics and Child Health）對此表示，禁令是讓兒童飲食更健康的「合乎邏輯的下一步」。

曾研究能量飲對年輕人影響的學者蕾克（Amelia Lake）教授更直言，這類飲料在兒童的飲食中「沒有任何地位」。然而，英國軟性飲料協會則表示，製造商早已透過自律引領潮流，並認為任何法規都應基於嚴謹的證據評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法