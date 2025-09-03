曾約新北市2倍大！ 世界最大冰山「A23a」崩解中 數週內恐消失

曾經是世界最大冰山的「A23a」，隨著接觸越來越溫暖的海水且遭受巨浪拍擊，從根部開始快速解體。（路透）

2025/09/03 15:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最大的冰山「A23a」1986年從南極冰棚（Ice shelf，又稱冰架）崩落，困在南極近40年後於2020年開始對外漂流，隨著在較溫暖海域移動，大塊冰山斷裂，預估恐在數週內就完全消失。

綜合外媒報導，「A23a」1986年從南極冰棚崩落，當時表面積約為1550平方英里（4000 平方公里），約新北市的兩倍大，儘管「A23a」偶爾會被體積更大的冰山超越，但這些冰山漂流出南極後很快縮小、消融，讓「A23a」多次重回世界上最大冰山寶座。

請繼續往下閱讀...

近日根據歐洲聯盟（EU）哥白尼（Copernicus）地球觀測計畫的衛星影像分析，現已不到原本規模的一半。

科學家指出，「A23a」隨著接觸越來越溫暖的海水且遭受巨浪拍擊，從根部開始快速解體，科學家強調大多數冰山撐不到這麼遠，但「A23a」體積太大，所以維持得比其他冰山更久、漂得更遠，不過一旦離開南極，最終的結果仍注定消亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法