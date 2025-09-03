為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    印尼外交官在秘魯遭槍殺 敲響治安警鐘

    印尼外交官普爾巴在秘魯首都利馬的印尼大使館工作，他1日晚間騎自行車抵達公寓時遭人拿槍射擊。（擷自X@chira_fernandez）

    印尼外交官普爾巴在秘魯首都利馬的印尼大使館工作，他1日晚間騎自行車抵達公寓時遭人拿槍射擊。（擷自X@chira_fernandez）

    2025/09/03 14:55

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕秘魯當局2日表示，他們正在調查印尼外交官普爾巴（Zetro Leonardo Purba）遭槍殺案件，該案件目前正作為僱傭殺人案進行調查。秘魯外交部長席亞勒（Elmer Schialer）說，秘魯主要問題是「不安全」，並承認此事件再次敲響警鐘。

    根據美聯社報導，印尼外交官普爾巴在秘魯首都利馬的印尼大使館工作，他1日晚間騎自行車抵達公寓時遭人開槍射擊。普爾巴雖然送往醫院，但最終被宣布死亡。

    祕魯警方公布2台監視器畫面，錄影顯示，1名戴著頭盔的男子向普爾巴開了2槍，使他倒在地上。隨後嫌犯第3次向普爾巴開槍，接著搭乘另1人駕駛的摩托車逃逸。

    印尼官員沒有說明槍擊動機，但其內政部長馬拉維爾（Carlos Malaver）告訴議員們，這起攻擊事件是「符合僱傭殺人形式的定性殺人案」。

    馬拉維爾補充，普爾巴5個月前抵達秘魯，在使館擔任初級官員。馬拉維爾強調，子彈擊中普爾巴頭部，證明嫌犯想要殺了他。

    印尼外交部長蘇吉諾（Sugiono）呼籲進行透明和迅速的調查，並最大程度保護在秘魯的外交人員和印尼公民。

    秘魯外交部則聲稱，將徹底調查這起凶殺案，並向印尼大使和使館工作人員提供一切必要援助和保護。

