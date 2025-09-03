首爾餐廳驚傳血案！40多歲男持刀狠砍3人 送院搶救仍不治

南韓首爾市區今日上午10時57分左右發生一起駭人凶案，一名40多歲男子持刀在餐廳內攻擊，造成3名人傷重緊急送院仍不治。（圖擷自「@Fire_Good_boy」X）

2025/09/03 14:22

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市區今日上午10時57分左右發生一起駭人凶案，一名40多歲男子持刀在餐廳內攻擊，造成3人傷重緊急送醫仍不治，現場一度陷入混亂。

綜合《韓聯社》、《SBS》等外媒報導，據南韓警方與消防單位表示，首爾市冠岳區棗園洞一間餐廳內，40多歲男子A某今天上午約10點57分突然持刀行兇，將店內2男性、1女刺傷，3名傷患隨後緊急送往附近醫院搶救，但因傷重最終宣告不治。

請繼續往下閱讀...

據悉，犯案後，A某疑似企圖輕生，但在現場被救起，隨後由警方移送就醫。

報導提及，經初步調查顯示，A某疑因「生意糾紛」犯案，警方正釐清詳細案發經過，並待嫌犯治療狀況穩定後，依法進一步拘提偵辦。

警方相關人士透露，嫌犯的身分、行動限制，將視後續醫療情況決定，此案件將持續調查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

