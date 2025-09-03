為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    習近平天安門閱兵次數遠超鄧江胡 專家：展現對軍隊掌控力

    中國領導人習近平在天安門廣場主持閱兵次數，相當於其前3任領導人主持閱兵次數總和。（法新社）

    2025/09/03 14:05

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日主持中國93閱兵，以展示中國實力。此次閱兵是習近平第3次在北京天安門廣場主持閱兵，相當於其前三任領導人主持閱兵次數總和。專家認為此現象顯示，習近平對軍隊控制程度之深。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，鄧小平、江澤民和胡錦濤各自只主持過1次天安門閱兵。閱兵儀式傳統上是在中國成立10週年之際舉行，而習近平繼承該傳統同時也開創自己的傳統，將9月3日定為日本二戰戰敗國慶日，並於2015年舉行盛大閱兵，紀念日本二戰戰敗70週年。今日閱兵則是日本二戰戰敗80週年。

    唯一比習近平舉行更多閱兵的中國領導人是毛澤東，他在1949年至1959年間連續主持11次盛大國慶閱兵。

    布魯金斯（Brookings）學會研究員、前中央情報局中國問題專家津（Jonathan Czin）表示，93閱兵已是習近平第三次主持天安門閱兵，而他的前任們在10年任期內只舉行過1次，這顯示出習近平深深掌控軍隊。

    值得注意的是，習近平也主持了2次北京以外的閱兵，1次是2017年在內蒙古舉行的解放軍建軍90週年閱兵，另1次是2019年在青島舉行的慶祝解放軍海軍成立70週年閱兵。

