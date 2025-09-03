瀋陽師大爆食物中毒「學生擠滿醫院」 校方竟下封口令喊「看閱兵」

中國遼寧瀋陽師範大學驚傳學生及家長集體中毒，疑似與校區自來水遭受汙染有關。（本報合成，擷取自@whyyoutouzhele/X）

〔即時新聞／綜合報導〕中共9月3日舉行閱兵之際，遼寧瀋陽師範大學卻傳出大批學生與家長疑似集體中毒。有學生與家長爆料，校內餐廳的食物疑受污染，造成多人上吐下瀉甚至發燒，但學校遲遲未有明確回應或防範措施，僅通知學生「準備觀看閱兵」並要求配合擺拍，引發廣泛輿論批評。

綜合大紀元及社群媒體爆料，9月1日新學期開學，瀋陽師範大學不少家長陪同新生報到並於校內東區餐廳用餐，隨後學生與家長陸續出現腸胃不適。「孩子來電話拉肚子、發燒了，我半夜也連拉三次」、「老生早就中招，新生也躲不過」等留言在社群平台迅速擴散。

據悉，當地診所與醫院出現大量瀋師大學生就診，醫生甚至直言「是不是瀋師的？」成為問診起手式。外界懷疑事件可能與校區供水污染有關，傳出「東區化糞池爆裂，污染飲用水」的說法，導致食堂餐食受影響，但校方尚未公開證實。

更引發爭議的是，有學生指控校方對中毒事件「冷處理」，並未發布安全警示，反而要求學生準備觀看9月3日閱兵並配合拍照。校方相關平台也迅速關閉評論區，部分學生在小紅書等平台發聲後，甚至收到疑似官方人員的私訊警告，聲稱公安已介入調查，同時要求學生刪文，還放話威脅稱「你帳號已被查出來了」。

9月2日，校內食安疑慮未解，許多學生不敢到校內餐廳用餐，只能依靠外賣或由家長送餐。網傳影片顯示，校門外擠滿了外賣員與家長，引發進一步關注。

旅義華僑作家李穎也在X帳號「李老師不是你老師」發文指出，除了爆料學生面臨被威脅公開個資的風險，事發瀋陽師範大學東區宿舍的水管更流出濃濃黑色液體，嚴重影響學生住宿品質。

相關訊息引發網友批評，「學生中毒都沒有看大閱兵重要」、「這是被杭州化了嗎？」、「不關心你死沒死，只關心你有沒有唱讚歌」、「共產國家就是這樣出了重大事件，人命關天，連發帖都是禁忌！」、「食安事故還未得到公開回應，威脅與封口卻先一步到位，真正暴露的是制度優先級的荒謬」。

