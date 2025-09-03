打臉川普「格殺勿論」！前美大使揭緝毒SOP：首重保命、先打引擎

美國總統川普在其社群平台公布一段解密影片，顯示美軍對一艘來自委內瑞拉的運毒船進行「致命打擊」，造成11人死亡。委內瑞拉官員則反嗆，該影片是由AI生成的偽造品。（圖：Truth Social / @RealDonaldTrump）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 在美國總統川普高調宣布美軍「擊沉」一艘委內瑞拉運毒船、造成11人死亡後，此一「格殺勿論」的新緝毒戰略，引發了前朝官員的強烈反彈。根據《華爾街日報》報導，一名前資深美國大使便公開打臉川普，揭示過去美國海岸防衛隊的標準作業程序（SOP），向來以「保全性命」為最高原則，通常是先以狙擊手打壞船隻引擎，而非直接將其轟爛。

曾任美國駐巴拿馬大使、在拉丁美洲擁有豐富緝毒行動經驗的菲利（John Feeley）指出，過去的標準程序，是在確認運毒船隻後，會先試圖命令船員停車投降。若對方企圖逃逸，才會授權直升機上的狙擊手，以50口徑步槍摧毀其船外馬達。

「所有行動都是為了保全性命。」菲利強調：「我們不幹像Netflix影集演的那樣，直接把船轟爛的事。我們可以自我防衛，但極少這麼做，因為大多數毒販都會直接投降。」

川普的強硬手段，已讓加勒比海瀕臨戰火邊緣。委內瑞拉強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1日便已警告，若委國領土遭攻擊，將立即進入「武裝鬥爭」時期，並稱美軍在該地區的集結，是「我們大陸在過去一百年來所見過的最大威脅。」其通訊部長更反嗆，川普公布的攻擊影片，是由AI生成的偽造品。

此事件也凸顯了美國緝毒戰略的劇烈轉變。過去，五角大廈在緝毒行動中，主要扮演支援海岸防衛隊的角色。然而，川普政府已擴大了軍方的權限，使其能直接打擊被其指定為「恐怖組織」的販毒集團。此次的致命打擊，正是川普授權軍方直接動武後，首度公開承認的案例。

???????? ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House （@WhiteHouse） September 2, 2025

