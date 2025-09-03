為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    打臉川普「格殺勿論」！前美大使揭緝毒SOP：首重保命、先打引擎

    美國總統川普在其社群平台公布一段解密影片，顯示美軍對一艘來自委內瑞拉的運毒船進行「致命打擊」，造成11人死亡。委內瑞拉官員則反嗆，該影片是由AI生成的偽造品。（圖：Truth Social / @RealDonaldTrump）

    美國總統川普在其社群平台公布一段解密影片，顯示美軍對一艘來自委內瑞拉的運毒船進行「致命打擊」，造成11人死亡。委內瑞拉官員則反嗆，該影片是由AI生成的偽造品。（圖：Truth Social / @RealDonaldTrump）

    2025/09/03 13:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 在美國總統川普高調宣布美軍「擊沉」一艘委內瑞拉運毒船、造成11人死亡後，此一「格殺勿論」的新緝毒戰略，引發了前朝官員的強烈反彈。根據《華爾街日報》報導，一名前資深美國大使便公開打臉川普，揭示過去美國海岸防衛隊的標準作業程序（SOP），向來以「保全性命」為最高原則，通常是先以狙擊手打壞船隻引擎，而非直接將其轟爛。

    曾任美國駐巴拿馬大使、在拉丁美洲擁有豐富緝毒行動經驗的菲利（John Feeley）指出，過去的標準程序，是在確認運毒船隻後，會先試圖命令船員停車投降。若對方企圖逃逸，才會授權直升機上的狙擊手，以50口徑步槍摧毀其船外馬達。

    「所有行動都是為了保全性命。」菲利強調：「我們不幹像Netflix影集演的那樣，直接把船轟爛的事。我們可以自我防衛，但極少這麼做，因為大多數毒販都會直接投降。」

    川普的強硬手段，已讓加勒比海瀕臨戰火邊緣。委內瑞拉強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1日便已警告，若委國領土遭攻擊，將立即進入「武裝鬥爭」時期，並稱美軍在該地區的集結，是「我們大陸在過去一百年來所見過的最大威脅。」其通訊部長更反嗆，川普公布的攻擊影片，是由AI生成的偽造品。

    此事件也凸顯了美國緝毒戰略的劇烈轉變。過去，五角大廈在緝毒行動中，主要扮演支援海岸防衛隊的角色。然而，川普政府已擴大了軍方的權限，使其能直接打擊被其指定為「恐怖組織」的販毒集團。此次的致命打擊，正是川普授權軍方直接動武後，首度公開承認的案例。

