金正恩女兒為何現身北京？ CNN解析北韓接班人布局

北韓領導人金正恩（中右）2日偕同其被視為接班人的女兒金主愛（右四），搭乘專列抵達北京，並由中國外交部長王毅（中左）親自迎接。此為金主愛的「國際首秀」，引發外界對其接班布局的高度揣測。（法新社）

2025/09/03 13:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）分析報導，在北韓領導人金正恩2日抵達北京的畫面中，緊隨其後的一名神祕女孩，被廣泛認為就是其女兒金主愛（Kim Ju Ae，譯音）。這是她首次公開的海外行程，選擇在習、普、金「三獨裁者」同台的重大政治場合亮相，引發外界高度關注，揣測金正恩是否正為其未來的接班人，鋪陳一場國際級的「政治見習」。

金主愛的存在，最早是在2013年由前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）間接證實，但她直到2022年，才首度在官媒亮相，陪同金正恩視察洲際彈道飛彈（ICBM）的試射。此後，她的公開露面，幾乎全數與軍事活動有關。專家分析，金正恩刻意將女兒與軍事力量緊密連結，旨在向國內外傳達一個清晰訊息：金氏家族的王朝統治，與北韓的軍事實力及核武計畫，是密不可分、且將代代相傳的。

由於北韓自1948年建國以來，便一直由金氏家族世襲統治，金主愛的公開亮相，自然引發了她是否已被內定為接班人的激烈辯論。支持此一說法的專家指出，北韓官媒在報導她時，使用了「親愛的」、「備受尊敬的」等特殊措辭，暗示其特殊地位。讓她從小便參與軍事活動，可能是在為其未來領導百萬軍隊，預先培養與軍方高層的信任感。

然而，也有專家對此抱持懷疑。美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）韓國計畫主任唐恩（Jenny Town）便認為，金正恩此舉，也可能只是一種公關操作，旨在塑造其「慈父」、「愛家男人」的形象。唐恩指出，由於羅德曼早已向世界揭露了金主愛的存在，利用她來進行公關，便可讓金正恩的其他孩子（據信還有兩位）繼續在鎂光燈外成長。但她也點出此舉的代價：「金主愛現在已太出名了，她將永遠無法像她父親當年一樣，到海外留學。」

