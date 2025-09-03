為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    加州女子超商比「國際求救手勢」 店員機警報案逮家暴男

    美國加州一名女子日前在7-Eleven便利商店內，偷偷比出「國際求救手勢」，成功向店員暗示自己身處險境，最終協助警方逮捕涉嫌家暴的男子。（圖擷自阿罕布拉警察局臉書粉專）

    2025/09/03 15:36

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名女子日前在7-Eleven便利商店內，偷偷比出「國際求救手勢」，成功向店員暗示自己身處險境，最終成功讓警方逮捕涉嫌家暴的男子。

    綜合外媒報導，據阿罕布拉警方表示，38歲男子帕隆比（John Glenn Palombi）與一名女子上月18日一起進入位於加油站7-11便利商店時，女子突然在背後比出「拇指收進手掌、四指往下蓋」的手勢。該手勢是2020年由加拿大婦女基金會發起的「國際求救手勢」，用來在不方便開口時，暗示旁人自己正遭遇暴力威脅。

    警方指出，所幸超商現場1名店員立刻辨識出女子的求救訊號後報警，警方到場後，在隨身攝影機畫面中可見，員警詢問女子「妳還好嗎？」女子小聲回應「我還好」，但警方隨即要求單獨與她談話，並確認發生家暴事件。

    就在警方準備帶走帕隆比時，他企圖逃跑，衝向人行道，隨後被警員壓制逮捕。警方表示，帕隆比當時身上還藏有電擊槍，經查發現他另有通緝在案，目前已被移送至洛杉磯男子中央監獄羈押，預計本月11日出庭受審。

    據了解，「國際求救手勢」（Signal for Help）最初設計是在疫情期間，方便受害者在視訊通話時向親友求助，之後逐漸被推廣至日常生活場合。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    「國際求救手勢」。（圖擷自維基百科）

