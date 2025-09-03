與以往不同！中國93閱兵「大風吹」 領導人座位安排有玄機

此次閱兵中，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷分別坐在中國國家主席習近平的左右兩側，成為全場最受矚目的外賓。（美聯社）

2025/09/03 13:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國於9月3日盛大舉行抗日戰爭勝利80週年大閱兵，與以往相比，此次閱兵在領導人座位安排上出現明顯變化，背後透露出深刻的外交與政治意涵。北京天安門城樓觀禮台上，來自多國的領導人與中國高層官員穿插坐席，也展示出中國當前複雜的國際關係與權力布局。

根據《香港01》報導，此次閱兵中，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷分別坐在中國國家主席習近平的左右兩側，成為全場最受矚目的外賓。這種安排與2015年抗戰70週年閱兵時南韓前總統朴槿惠與普廷同排站立的情況大不相同，凸顯中國與北韓、俄國關係的特殊地位。習近平左側首席座位本應由中共前總書記胡錦濤擔任，但胡未現身，金正恩則填補了這一重量級位置，象徵中國對北韓的特殊禮遇。

此外，天安門觀禮台的座位分配也顯示出中國內外領導人錯落有致地排列，中國政治局常委與國際領袖交錯坐席，形成一種招待與展示的雙重效果。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）因國內示威一度取消訪華，但最終於閱兵前夜臨時抵達北京，顯示東南亞國家普遍支持中國此次盛事，除個別南海爭議國家外，多數鄰國皆有高層政要參加。

報導指出，這種規模空前的多國高層參與，透露出中國正積極鞏固以中俄為核心的全球支持陣營，與以西方國家主導的國際秩序形成明顯對峙。整體而言，2025年的「九三閱兵」已不僅是中國國內紀念活動，更成為一場重要的國際政治秀。從座位安排的細節，到來自世界各地的重量級嘉賓，中國正透過此舉向外界展現其日益強大的國際影響力與外交格局的轉變。

