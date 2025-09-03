出遊注意！ 日本飯店超怕旅客「做1事」：抓包秒罰錢、列黑名單

隨著網路媒體興起，越來越多飯店業者會主動開設社群帳號，除了發布各種優惠資訊，也會分享各種請旅客務必遵守的住宿禮節。示意圖。（彭博，資料照）

2025/09/03 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路媒體興起，越來越多飯店業者會主動開設社群帳號，除了發布各種優惠資訊，也會分享各種請旅客務必遵守的住宿禮節。位於日本大阪難波的一間飯店，時常在社群公開點名旅客們曾做出的「NG行為」，其中一項行為更被業主直言，若不注意會直接對旅客罰錢，嚴重者則會列入黑名單中。

建築鄰近大阪大國町站、難波商圈的「難波大國町relief飯店」（Hotel Relief Namba Daikokucho），業主時常讓工作人員拍攝飯店入住小知識、各種規則、注意事項等內容，吸引不少國內外旅客關注。近期業者發布的一段提醒影片，內容標題為「飯店人員最不希望旅客做的事」，意外在網路上掀起網友們熱烈討論。

根據飯店工作人員的描述，有些旅客在入住飯店後，會私下邀請朋友等未登記的遊客進到房間聊天，甚至讓對方留宿一晚，但這類行為已違反飯店住宿規定，倘若被飯店人員發現，若情節嚴重者，恐會被列入黑名單中，影響未來入住資格。工作人員也向旅客建議，可將親朋好友帶到飯店其他公共場所，千萬別讓對方直接進入房內。

事實上，並非只有難波大國町relief飯店有類似規定，包含日本大型商務飯店APA等飯店，也都會在官網或旅客辦理入住前，特別呼籲旅客「請避免在客房內接待訪客」等注意事項。專家也提醒，切勿因為個人疏忽或貪圖方便，讓自身與他人的安全隱私造成危害，影響旅遊體驗和個人信用，還造成不必要的住宿糾紛出現，。

另據日媒《Financial Field》報導，飯店考量到入住旅客的安全與場域管理，加上對陌生訪客進出非常敏感，多數業者幾乎都會設下「禁止未登記人員進入客房」等明確規定。報導舉例，倘若入住單人房的旅客，擅自讓房內有2人或以上的人數留宿，除需補繳額外住宿費用，留宿者則有涉及詐欺罪、非法入侵等犯罪行為，被業者報警處理。

