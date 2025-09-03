93閱兵前夕反習聲浪不斷 北京再現「總書記下台」大字報

中共總書記習近平9月3日上午在大閱兵後，登上天安門城樓主席台發表演說。（圖擷自央視直播畫面）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中共總書記習近平主持9月3日北京天安門閱兵前夕，中國多地出現反共、反習的事件，繼重慶大學城出現反共標語事件後，北京一處公告欄張貼一份要求「總書記下台」的大字報，也在海外網路上熱傳。

社群平台X上多個部落客近日發文，8月31日北京一處公告欄張貼一份大字報，題目是「總書記下台」，當中提出了3個具體要求。第1個要求是，當前國際形勢複雜多變，中國的政治工作要隨著國際形勢的變化而變化。但總書記擔任的政治工作效果不明顯，貪污份子以「團夥化」、「集團化」的形式出現，而成為合理合法的行為。

第2個要求是，前幾天電視頻道對總書記褒獎了一番，從其在福建到浙江任職期間的「功勞」，報導得點滴不漏。但作為領導人，其做的工作是職責所在。第3個要求是，根據現實情況，（習近平）很不適合擔任總書記職務等等。

該篇大字報的落款是「老工人」，時間是2025年8月13日。但目前並不清楚這份大字報張貼的具體位置，也不知道署名的「老工人」是個人還是團體。

而在幾天前，中國連續出現類似的政治呼籲，甚至連北京多處公共廁所出現「獨裁者下台」、「中共早就該滅亡了」等反習、反共標語。

這包括8月29日晚上10點，重慶大學城熙街的高樓上，突然出現多個投影顯示的巨幅反共標語，全程持續逾50分鐘。巨幅標語內容包括「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」等。

發起這項行動的戚洪隨後對媒體透露，自己與家人已於8月20日離開中國，8月29日當天通過遠端操作投影。戚洪表示，他是受到2022年北京「四通橋事件」的彭立發、2022年「白紙運動」青年及今年4月成都某天橋事件的啟發，想用自己的方式把心聲吐露出來。

此外，流亡美國的前上海企業家胡力任8月30日在其自媒體爆料，「我要曝光的是一起極為震撼的事情，昨天半夜，一位在北京中南海工作的高級別官員告訴我，就在北京的8月28日下午3點左右，中南海國務院辦公室內突然有人高喊『習近平下台』，連續喊了多次，聲音響徹整個建築，隨後這名官員當場被控制後帶走。」

在9月3日天安門大閱兵前夕，北京一處公告欄張貼一份要求「總書記下台」的大字報。（擷取自X平台）

