習近平閱兵罕見沒提台灣 外媒指他一句話「關鍵目標就是台灣」

中國國家主席習近平今（3）日在北京天安門廣場主持閱兵儀式。（路透）

2025/09/03 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（3）日在北京天安門廣場主持閱兵儀式，紀念抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。習近平發表演說，雖未直接提及台灣，但《衛報》分析，習在演說中多次強調「中華民族偉大復興」，這句話實際上代表他「關鍵目標就是台灣」。

根據《衛報》評論分析，習近平在講話中讚揚中國人民於抗戰中的「巨大民族犧牲」，同時表示：「中國人民團結一心，奮起抵抗敵人……如今，人類再次面臨戰爭與和平的抉擇。」他稱中國是一個「不懼任何霸凌、始終珍視自主、勇往直前的偉大國家」，強調中國人民總是在面對挑戰時團結一致，「奮起抵抗敵人」。

儘管習近平在整場講話中未明言台灣，《衛報》指出，他多次提到「中華民族偉大復興」，這一中共核心政治語彙實際與台灣密切相關。報導直言，習近平措辭中清楚表明台灣問題依然是他高度關注的議題。

評論補充，習近平與中國共產黨始終堅稱台灣是中國一部分，目前由「非法分裂勢力」控制，他更多次宣示必要時將不惜動用武力完成「統一」。雖然此次未具名點台灣，外界普遍認為這只是語氣上的收斂，並不代表台灣問題已淡出中共戰略視野。

閱兵場面展示了解放軍的各式先進武器與戰備實力，被視為對外的軍事訊號。《衛報》指出，雖在習近平主導下進行現代化改革，但同時也深陷貪腐問題，近年來遭到大規模整肅，規模堪比毛澤東時期。

評論最後提到，解放軍在習近平主政期間持續推動現代化改革，但也飽受貪腐問題困擾。近年來，軍中官員與人員遭大規模清洗，規模甚至可比毛澤東時代。習近平在講話中一段模糊的說法，可能既是對民眾的安撫，也對軍中高層發出警訊。

