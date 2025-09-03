新波蘭總統將首次訪問白宮 尋求鞏固與川普關係

波蘭新任總統納夫羅茨基3日將訪問白宮，尋求加強與美國總統川普的關係。圖為納夫羅茨基。（歐新社）

2025/09/03 13:36

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在波蘭鄰國烏克蘭因俄烏衝突深陷危機情況下，波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）3日將訪問白宮，尋求加強與美國總統川普的關係，並表明美國需要在波蘭維持強大軍事存在。

根據美聯社報導，納夫羅茨基此次美國之行是自他上個月就任總統後首次出訪。此前川普罕見介入波蘭選舉，並支持法律與正義黨（PiS）候選人納夫羅茨基。

納夫羅茨基曾是1名業餘拳擊手和歷史學家，如今他就任總統後，希望在波蘭鄰國烏克蘭局勢緊張之際，趕緊深化與川普關係。

川普企圖透過談判結束俄烏衝突。他上個月在阿拉斯加會見俄羅斯總統普廷，隨後在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基和幾位歐洲領導人。這些事讓川普信心倍增，使他相信自己能迅速安排普廷和澤倫斯基的直接會談，甚至可能安排他也參與的三方會談。

但之後川普越來越沮喪，因為他無法讓普廷和澤倫斯基進行直接談判，以正式結束俄烏衝突。

波蘭乃至整個歐洲，都對川普是否會長期致力於在歐洲維持美軍部署感到不安，因為這對嚇阻俄羅斯至關重要。共和黨政府一些關鍵顧問主張，將美軍從歐洲轉移到印度洋至太平洋地區以應對中國。

目前大約有1萬名美國士兵輪流駐紮波蘭。保衛民主基金會分析師多蘭（Peter Doran）表示，納夫羅茨基總統訪問美國事關重大，此次會晤失敗將意味著美國撤回在波蘭的軍事部署，而成功則代表美國明確認可波蘭是美國在前線最重要盟友之一。

