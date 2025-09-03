為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北京93閱兵重點不是核武？CNN：是雷射防空武器最值得注意

    東風-61洲際彈道飛彈出現於中國93閱兵，但CNN稱遠程核武並非關鍵武器。（路透）

    東風-61洲際彈道飛彈出現於中國93閱兵，但CNN稱遠程核武並非關鍵武器。（路透）

    2025/09/03 12:26

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日在北京主持大閱兵，意圖向外界傳達以中國為主導的新世界秩序願景背後有高科技武器支持。美國有線電視新聞網（CNN）指出，其實在中國93閱兵中展示的武器中，最值得注意的是雷射防空武器。

    雖然人們將注意力集中在中國新型遠程核武上，例如東風-61洲際彈道飛彈，但CNN表示從長遠來看，可搭載在卡車和軍艦上的機動式雷射防空武器更為重要。若這類武器已大量部署在人民解放軍中，那麼對手企圖削弱中國在某些地區的軍事行動時，中國部隊將成為對手阻礙與挑戰。

    CNN指出，中國在閱兵上的表現表明，中國強大工業實力確實可能推動習近平的新世界秩序願景實現。澳洲戰略政策研究所國防戰略高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）聲稱，中國展現出自主研發先進軍事能力，並將其投入作戰部署，且速度比西方國家更快。

    值得注意的是，也有專家認為中國軍隊實力有待驗證。倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）表示，中國軍隊及其大部分裝備尚未進行過實戰檢驗。

    布朗說，中國可以列隊行進，也能舉行盛大閱兵，但中國已經幾十年沒有打過仗，代表其軍隊完全未經考驗。

    相關新聞請見：

    中國閱兵艦載雷射武器亮相 官方代號「LY-1」

    圖
    圖
