川普1打3！直播文開轟 嗆爆習近平、普廷、金正恩「搞陰謀」

美國總統川普「神插嘴」，搶盡中國閱兵鋒頭。（路透）

2025/09/03 12:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，在北京3日上演「三獨裁者」同台的閱兵大秀之際，美國前總統川普也同步在其社群平台，發動了一場「酸度破表」的文字反擊。他以一篇看似祝賀、實則充滿尖酸嘲諷的貼文，不僅痛批中、俄、朝三國正「合謀對抗美國」，更意有所指地要習近平，代他向其「陰謀夥伴」，致上「最溫暖的問候」。

就在閱兵進行的當下，川普在其社群平台「Truth Social」上，發出了一篇針對性極強的「祝賀文」。他先是寫道：「願習主席與優秀的中國人民，有一個偉大且持久的慶祝日。」隨後話鋒一轉，極盡諷刺地補充：「當你們合謀對抗美利堅合眾國時，請代我向普廷與金正恩，致上我最溫暖的問候。」

川普隨後更將矛頭指向此次閱兵的歷史敘事，質疑北京正刻意抹去美國在二戰中的關鍵貢獻。他寫道：「要回答的最大問題是，中國的習主席是否會提及美利堅合眾國為幫助中國確保其自由，而給予的大量支持與『鮮血』。」他強調，許多美國人在中國追求勝利的過程中犧牲了，理應受到致敬與銘記。

就在川普發文的同時，習近平正在閱兵典禮上發表演說。根據報導，習近平在演說中讚揚解放軍為一支「英雄部隊」，並稱「中華民族是不畏強暴、自立自強於世界民族之林的偉大民族。」

