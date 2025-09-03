為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    祝習近平閱兵順利 川普酸：密謀抗美時替我問候普廷、金正恩

    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    2025/09/03 12:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今（3）日舉行「抗戰結束爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念」活動，並由習近平在天安門廣場前致詞並主持大閱兵。美國總統川普今日在社群媒體發文，先祝福習近平與中國人典禮一切安好，接著他話鋒一轉請習近平「替我向普廷、金正恩致上誠摯的問候 ── 在你們密謀對抗美國的時候」。該文被轉到X上，讓不少網友笑翻，表示又看到「火力全開」模式的川普。

    川普今日在「真實」社群發文表示，值得關注的問題是，習近平是否會提到，美國在協助中國擺脫外國侵略者、爭取自由的過程中，所提供的大量援助與「鮮血」。許多美國人為中國的勝利與榮耀而犧牲。希望他們的英勇與奉獻能夠被正確地紀念與銘記。

    川普接著表示，願祝習主席與偉大的中國人民有一個美好且持久的慶典日，「請代我向普廷與金正恩致上最誠摯的問候——在你們密謀對抗美國的同時。」

    這段對話被轉至X上，網友紛紛表示「火力全開」、「川普一步都沒有退」、「一次挑釁的攻擊」、「直言不諱」、「川普知道自己在做什麼，流氓國家做好準備」、「硬起來」。

    圖
    圖
