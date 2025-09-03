為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    習普金參與中國93閱兵 CNN：從「國恥」到無與倫比權力

    中國領導人習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩出席中國93閱兵。（法新社）

    2025/09/03 11:27

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日主持中國93閱兵，俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩以及其他20多位國家領導人，將共同檢閱中國軍隊。對此美國有線電視新聞網（CNN）指出，掌握無與倫比權力的習近平、普廷和金正恩都有個共通點，那就是曾背負「國恥」。

    習近平2年前在俄羅斯與普丁會晤後，對普廷說「百年未有之大變局即將到來，我們正共同推動這場變革」，此話展現2人對自身使命理解。

    習近平和普廷都認為自身國家飽受國恥。對習近平而言，中國19世紀末至20世紀初深陷被外國列強瓜分的危機是「百年屈辱」。對普廷來說，蘇聯最終解體是國恥，他將其稱為20世紀最大地緣政治災難。他們的統治都圍繞著抹去過往傷疤、重拾昔日輝煌的願景。

    金正恩的敘事也如出一轍。北韓的宣傳不斷援引日本殖民統治、韓戰以及數十年制裁和孤立，這些事件都被其描繪成外敵施加的羞辱。北韓首都平壤博物館內，擺滿被炸毀的城市和美國士兵照片，CNN認為此舉目的是煽動北韓人民憤怒與怨恨。

    CNN聲稱，這種共同的怨恨心理，將習近平、普廷和金正恩緊密聯繫在一起。他們共同出席展示中國實力的93閱兵，象徵他們「永不再受辱和孤軍奮戰」的共同誓言。

