    首頁　>　國際

    溫家寶等退休領導人出席九三閱兵 曾「被架走」胡錦濤未現身

    前總理溫家寶（前排中央）等多名中共退休領導人到場觀禮。（圖擷取自社群媒體「X」）

    2025/09/03 11:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三閱兵」於今（3日）早上9點登場，多位中共退休領導人在北京天安門城樓上觀禮，包括溫家寶、王岐山、張高麗、賈慶林、俞正聲等人皆有露面，而在2022年中共二十大閉幕式中途「被架走」的前中共中央委員會總書記胡錦濤並未露面，高齡96歲的前總理朱鎔基也沒有現身。

    綜合中媒報導，有多名中共退休領導人出席九三閱兵包括前總理溫家寶、前國家副主席王岐山、前副總理張高麗、全國政協前主席賈慶林、全國政協前主席俞正聲、全國政協前主席汪洋、全國人大常委會前委員長栗戰書等。

    胡錦濤在2022年第二十次全國代表大會閉幕會上向習近平示意後，公然被架走，此事件成為國際媒體報導焦點。後續胡錦濤最後一次公開露面，是2022年12月前國家主席江澤民病逝時，他前往醫院為江澤民送別。

    朱鎔基下個月將滿97歲，近年來他已鮮少公開露面，最後一次出席公開活動是2018年10月在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員。

