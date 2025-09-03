《經濟學人》示警美國！ 曝中國九三閱兵背後最大目的

中國今日（9月3日）在北京天安門廣場舉行盛大閱兵。（法新社）

2025/09/03 12:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國今日（9月3日）在北京天安門廣場舉行盛大閱兵，紀念抗戰勝利80週年，並藉此召開上海合作組織（SCO）峰會，吸引多國元首與政府首腦齊聚中國。《經濟學人》指出，這場外交與軍事大秀，對中國國家主席習近平而言意義遠超紀念活動本身，實則展現中國試圖重塑國際秩序、挑戰美國全球領導地位的重大企圖。《經濟學人》也指出，美國在川普主政下對全球秩序造成的傷害，為中國提供了前所未有的外交機會。

《經濟學人》昨日發表專欄指出，習近平透過這場空前絕後的「獨裁者大聚會」，意圖展示中國作為全球穩定與繁榮的關鍵力量。與會者不乏俄羅斯總統普丁、伊朗總統佩澤斯基安、白俄羅斯總統盧卡申科與北韓領導人金正恩等長期與西方對立的領袖，更特別的是土耳其、埃及與越南等過去與西方關係密切的國家領袖也紛紛出席峰會，印度總理莫迪的現身則被視為印度外交立場轉向中國的重要訊號。

報導指出，在美國持續對各國發動貿易戰、動輒祭出制裁的背景下，許多國家對中國的「穩定性」產生相對好感。中國如今已成為本次多數與會國的最大貿易夥伴，全球超過百國的第一貿易對象。同時，面對美國濫用制裁權限、濫施美元霸權，中俄等國正積極推動去美元化，連歐盟也在探索「全球歐元」的可能性。這些趨勢使得更多國家願意尋求美國以外的選項，降低對華盛頓的依賴。

不過，在軍事領域的合作則顯得較為薄弱。除少數威權政權外，大多數民主國家的領導人並未出席天安門閱兵觀禮。印度更明確拒絕出席，並對中國在中印邊界衝突後的軍事擴張表示反對。然而，報導指出，中國、俄羅斯與北韓之間的軍事合作正在加深，包括太空與衛星領域。作為北京對俄羅斯在烏克蘭戰爭中外交支持的交換，莫斯科可能向中方提供潛艇推進與導彈防禦等高端技術。

《經濟學人》認為，習近平雖高舉多邊主義旗幟，強調要與「志同道合的國家」共同維護聯合國憲章原則，實則意圖打造一個由中國與其他大國主導、弱國附庸的世界秩序。儘管這樣的主張披著「全球治理」的外衣，但在亞洲地區，仍有許多國家對中國主導的區域秩序心存疑慮。

報導最後指出，儘管這些與會國在意識形態、利益上並不一致，上海合作組織也遠非像北約般的軍事同盟，但能將彼此立場分歧的國家聚集一堂，本身就是超級強權的象徵。習近平此次閱兵與峰會的規模與陣容，固然尚未代表中國已建立新世界秩序，卻已足以說明：美國在川普主政下對全球秩序造成的傷害，為中國提供了前所未有的外交機會。

