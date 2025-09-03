日本連3年最熱夏季！北海道逼近40度 台灣網友嘆不能去避暑了

日本氣象廳表示，日本已連續3年熱出新紀錄，今年夏季全國平均氣溫創下1898年有紀錄以來最高值，比常年高出攝氏2.36℃。（法新社）

2025/09/03 12:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳近日公布，今年夏季全國平均氣溫創下1898年有紀錄以來最高值，比常年高出攝氏2.36℃，連續第3年刷新「史上最熱夏季」紀錄，其中北海道最高溫逼近40度，引發台灣網友熱議。

氣象專家林得恩今（3）日在臉書粉專「林老師氣象站」表示，日本今年6月至8月的夏季平均氣溫比1991至2020年的30年平均值高出2.36℃，不僅超越2023年與2024年的紀錄，更被氣象廳形容為「異常炎熱」。

貼文曝光後引發討論，網友留言表示「以後不能去北海道避暑了」，還有人無奈指出「夏天越來越熱，冬天越來越冷」。

據《NHK》報導，日本氣象廳表示，今年自6月起各地高溫頻發，東京市中心盛夏日數（超過35℃）達13天，創歷史新高；7月北海道一度接近40℃，8月群馬縣伊勢崎市更測得41.8℃，刷新全國最高氣溫紀錄；8月底2天連續出現超過40℃高溫，使全年40℃以上的天數達到9日，同樣創新高。

分區來看，北日本升溫幅度最顯著，較正常值高出3.4℃，其中北海道更高達3.7℃；東日本高出2.3℃，西日本則高出1.7℃。三大區域的升溫幅度，均創下自1946年分區統計以來的新高。

此外，今年梅雨期也出現異常。氣象廳重新評估後指出，九州北部至北陸地區的梅雨提前約3週在5月便已開始，關東甲信地區及北陸地區的梅雨結束時間也提前至6月下旬，導致夏季高溫來得又快又猛烈，進一步推升全國氣溫。

