    首頁　>　國際

    習普金歷史同框！ 復刻66年前「冷戰」站位

    俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，共同亮相北京天安門城樓。（美聯社）

    2025/09/03 11:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共今天（3日）在北京舉行閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩共同亮相天安門城樓，這也是自冷戰結束後，「中俄朝」3國領導人時隔66年共同亮相公開活動，重現當年毛澤東、赫魯雪夫與金日成齊聚畫面。

    綜合媒體報導，上午9時許，中國、俄羅斯、北韓3國領導人共同出席紀念中國抗戰勝利80週年閱兵式。普廷和金正恩跟隨習近平登上天安門城樓，並一起站在城樓中央，形成「歷史性場面」。

    在此之前，要追溯到蘇聯時期，1959年10月1日，時任北韓領導人金日成和時任中國國家主席毛澤東、時任蘇聯共產黨中央委員會總書記赫魯雪夫，共同登上天安門城樓觀看中國國慶10週年閱兵。

    回顧1959年站位安排，以毛澤東為中心，左側是赫魯雪夫，右側是越南首任國家主席胡志明，金日成則站在毛澤東左側第4位。分析認為，這項安排強烈象徵冷戰時期的戰略聯合。

    而在今天的北京閱兵上，金正恩坐在習近平左側，普廷坐在習近平右側的場景，透過中國中央電視台向全世界進行現場直播，普遍被視為，在中美霸權競爭中，以中國為中心，朝中俄3國團結一致反對川普、反對西方的象徵場景。

