    中國93閱兵將展示「正步」 CNN：存在歷史爭議

    中國軍隊將在93閱兵上呈現整齊正步，以展示其訓練專業，但正步背後存在爭議歷史。（法新社）

    2025/09/03 10:49

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日主持中國93閱兵，他高度讚揚軍隊同時，描繪中國「不可阻擋」的崛起願景。中國軍隊將在閱兵上呈現整齊正步，以展示其訓練專業，但美國有線電視新聞網（CNN）指出，正步實際上存在歷史爭議。

    正步最初是18世紀普魯士人發明，當時其軍事實力無與倫比。歐洲許多軍隊採用其變體，並在全球範圍內傳播開來。但推崇正步的德國納粹和蘇聯，在許多人心靈上留下了不可磨滅的印記，至今仍令人反感。

    二十世紀極權主義主要批評家奧威爾（George Orwell），將正步描述為「世上最可怕景象之一」。

    奧威爾表示，正步是對權力的赤裸宣示，如同1隻靴子狠狠地踐踏在1張臉上。他主張，正步的醜陋正是其本質的一部分，它所傳遞的消息是「我就是醜陋，但你不敢笑我」，如同霸凌者對受害者做鬼臉一樣。

    正步在21世紀依然存在，最明顯的例子是在當今共產主義政權下，正步依然是軍事標誌。如今大多數中國公民都已學會正步，因為這是其高中和大學強制性軍事訓練的重要項目。

    值得注意的是，中國2020年通過香港國安法的2年後，香港警方捨棄英國殖民時期的齊步行進方式，改採中國式正步，對此中國官媒大肆宣傳。

