金正恩訪中缺軍方高層隨行 引外界關注

北韓領導人金正恩近日為出席中國「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」相關活動，率團搭乘專列抵達北京。不過外界發現，此次隨行人員中沒有軍方高層身影，格外引人關注。（法新社）

2025/09/03 11:06

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日為出席中國「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」相關活動，率團搭乘專列抵達北京。不過外界發現，此次隨行人員中沒有軍方高層身影，格外引人關注。

據《韓聯社》報導，金正恩2日搭乘專用火車抵達北京車站，隨行人員包括勞動黨中央委員會書記趙勇元、內閣總理金德訓，以及外務相崔善姬等人。不過，北韓國防或人民軍高層人士並未現身。

雖然北韓官方未必公開所有隨行名單，但從現有資訊來看，此次訪中似乎未有軍方高層參與。由於紀念日活動本質上帶有軍事色彩，軍方高層領缺席相當罕見。

報導提及，部分觀點認為，這與國際制裁有關。北韓軍方核心人物大多涉及核武與飛彈開發，早已被聯合國安理會列入制裁名單，禁止出國旅行。相較於俄羅斯，中國在對外立場上仍傾向遵守國際規範，可能對受制裁北韓人士入境持負面態度。

值得注意的是，金正恩2023年9月訪問俄羅斯時，隨行團隊中就包括多名遭聯合國制裁的軍工系統高官，例如勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳徹、軍需工業部副部長金正植、軍需工業部長趙春龍，以及國防科學院院長張昌河等人。

此次訪中代表團中，唯一已知的制裁對象是黨中央委員會秘書趙勇元。他早在2017年就因參與北韓核武與飛彈計畫而被聯合國安理會列為制裁對象。

