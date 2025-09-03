為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩訪中缺軍方高層隨行 引外界關注

    北韓領導人金正恩近日為出席中國「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」相關活動，率團搭乘專列抵達北京。不過外界發現，此次隨行人員中沒有軍方高層身影，格外引人關注。（法新社）

    北韓領導人金正恩近日為出席中國「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」相關活動，率團搭乘專列抵達北京。不過外界發現，此次隨行人員中沒有軍方高層身影，格外引人關注。（法新社）

    2025/09/03 11:06

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日為出席中國「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」相關活動，率團搭乘專列抵達北京。不過外界發現，此次隨行人員中沒有軍方高層身影，格外引人關注。

    據《韓聯社》報導，金正恩2日搭乘專用火車抵達北京車站，隨行人員包括勞動黨中央委員會書記趙勇元、內閣總理金德訓，以及外務相崔善姬等人。不過，北韓國防或人民軍高層人士並未現身。

    雖然北韓官方未必公開所有隨行名單，但從現有資訊來看，此次訪中似乎未有軍方高層參與。由於紀念日活動本質上帶有軍事色彩，軍方高層領缺席相當罕見。

    報導提及，部分觀點認為，這與國際制裁有關。北韓軍方核心人物大多涉及核武與飛彈開發，早已被聯合國安理會列入制裁名單，禁止出國旅行。相較於俄羅斯，中國在對外立場上仍傾向遵守國際規範，可能對受制裁北韓人士入境持負面態度。

    值得注意的是，金正恩2023年9月訪問俄羅斯時，隨行團隊中就包括多名遭聯合國制裁的軍工系統高官，例如勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳徹、軍需工業部副部長金正植、軍需工業部長趙春龍，以及國防科學院院長張昌河等人。

    此次訪中代表團中，唯一已知的制裁對象是黨中央委員會秘書趙勇元。他早在2017年就因參與北韓核武與飛彈計畫而被聯合國安理會列為制裁對象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播