    首頁　>　國際

    行程表曝光！ 中共九三閱兵來賓得3點起床 網友驚：這是要人命嗎？

    「李老師不是你老師」分享一份據稱是僑界代表提供的嘉賓手冊，行程內記載3日必須凌晨3點就起床準備參加閱兵式（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/09/03 10:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三閱兵」於今（3日）早上9點登場，旅義華僑作家李穎經營的社群X帳號「李老師不是你老師」分享一份嘉賓手冊，據稱是受邀出席閱兵式的僑界代表所提供，行程內記載，3日當天必須凌晨3點就起床準備參加閱兵式，而閱兵式9點開始，許多網友笑說：「這是要人命嗎？」

    根據「李老師不是你老師」分享的行程表，9月1日整天都是處理接機、報到，9月2日則是早上6點30分起床，上午8點30分至10點參觀在中國人民抗日戰爭紀念館舉辦的「為了民族解放與世界和平」主題展，下午3點則是前往國家會議中心參加「專題報告會」。

    9月3日閱兵當天凌晨3點就要起床，3點15分吃早餐，4點在飯店大廳集合並領取觀禮證件，經過安檢後乘車前往天安門廣場參加閱兵觀禮，活動預定9點開始，10點半結束。而在吃完午餐之後，下午還要觀看紀錄片《烽火僑心》，或是自由選擇參觀華僑歷史博物館。9月4日在用完早餐後則是前往機場搭機。

    看到參加閱兵當天的行程，許多網友紛紛留言：「這行程強度比國慶長跑還硬核～」、「洪秀柱老師受苦了！」、「居然要提前4小時就去坐？」、「5點發車、9點觀禮？這也太假了吧！」、「凌晨3點起床，還要進行兩天的密集『愛國教育』？聽起來不像是榮耀，更像是訓練營。」、「這讓我想起以前古代覲見皇帝也是要半夜起來準備的。」、「這幾個小時不去上廁所嗎？」

