不滿被分手？東京世田谷區割喉前女友 30歲韓男長相曝光

日本東京世田谷區近日發生駭人聽聞的割喉案，嫌犯為30歲的南韓籍朴姓男子（右）。（擷取自日本新聞網NNN/YT）

2025/09/03 11:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京世田谷區近日驚傳情殺命案，一名30歲南韓籍朴姓男子涉嫌持刀割喉40歲前女友，導致對方傷重不治。警方指出，死者生前曾報案指控朴男不滿分手並對其施暴；男子更屢次假意離開東京，卻又被發現在女子住處附近徘徊。

綜合日媒報導，案發時間為當地時間1日下午1時30分，地點位於世田谷區野澤町街道。傷者送醫後不治身亡，警方鎖定死者前男友朴姓男子涉有重嫌。調查發現，兩人透過日文學習軟體認識，自今年4月起交往，朴男於8月23日自南韓入境日本並暫住女方家中。

死者曾於8月29日向警方報案稱，自己提出分手後遭到朴男暴力對待。警方當時要求朴男簽下不接近聲明，並建議女方暫避熟人家中，同時對嫌犯進行口頭警告。當時朴男聲稱將赴大阪旅遊後返國，警方甚至陪同送至東京車站。

然而，他隔日再度出現在女子住處附近。警方再次勸導，並一路監護至成田機場，確認他通過安檢後才結束。後續卻發現朴男取消機票，轉而入住死者住所附近旅館。監視器顯示，他案發當日上午9時45分已現身周邊，並於下午1時30分案發後倉皇逃離，最後企圖搭機返韓，在羽田機場第三航廈被捕。

死者在東京港區經營服飾店，案發前至世田谷區攝影工作室休息，獨自外出時遭遇襲擊。警方懷疑朴男早已掌握行蹤並預謀犯案，目前他對訊問保持緘默，警視廳正深入追查作案動機與計畫過程。

