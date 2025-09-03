為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    白宮窗戶竟有人丟東西！影片瘋傳 網猜：梅蘭妮亞發飆了？

    一段顯示有人從白宮樓上窗戶向外丟擲不明物體（紅圈處）的神秘影片在網路瘋傳，引發大量陰謀論，許多網友猜測是第一夫人梅蘭妮亞在發飆。（圖：X平台）

    2025/09/03 09:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，一段顯示有人從白宮樓上窗戶向外丟擲不明物體的神秘影片，正在社群媒體上瘋傳，觀看次數已衝破900萬。儘管白宮方面緊急滅火，稱是「承包商」所為，但大量網友卻將矛頭指向第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），猜測此舉是她對川普總統不滿的表現，更讓近期環繞川普的健康疑雲，火上澆油。

    這段影片並未註明拍攝時間，畫面中可見一人從白宮側面頂樓的窗戶，將一件物品奮力拋向地面。白宮向《每日郵郵》證實，影片確實是近期拍攝，並解釋稱，丟東西的人是「一名趁總統不在時，正在進行例行維護的承包商。」川普總統在勞動節週末期間，多數時間都在維吉尼亞州的高爾夫球場。

    網傳陰謀論 矛頭指向梅蘭妮亞

    然而，白宮的說法完全無法平息網路上的陰謀論。大量網友將此事與近期川普手部出現瘀青、白宮被迫承認其患有「慢性靜脈功能不全」的健康疑雲連結。

    一名網友寫道：「或許梅蘭妮亞也對他（川普）還沒死這件事感到生氣。」另一名網友則分析：「考量到通常是女性會從窗戶丟東西，可以安全地說，這是一位非常憤怒的女性。」

    更有網友提出驚人質疑，稱白宮的窗戶在2001年的911恐怖攻擊後，早已全面更換為密封式的防彈窗，根本無法從內部開啟。

    一名網友寫道：「要從窗戶丟東西，意味著得先把窗戶從窗格上拆下來。」此一說法，讓白宮「包商說」的可信度大打折扣，一名美軍退伍軍人更在X平台上嗆聲：「特勤局到底在搞什麼鬼？」

