中共統戰部副部長空缺由沈瑩出任

中國全國工商聯黨組書記沈瑩出任中共中央統戰部常務副部長。（圖擷取自中國國資委網站）

2025/09/03 10:17

〔中央社〕據報導，中共中央統戰部常務副部長陳小江早前轉任新疆自治區黨委書記後，其空缺由中國全國工商聯黨組書記沈瑩出任。

星島日報今天在報導中指出，中華海外聯誼會六屆二次常務理事會昨天在北京召開，官方發布的照片確認了沈瑩擔任統戰部「二把手」一職。

報導表示，今年4月改任中央統戰部部長的李干傑，接替石泰峰擔任中華海外聯誼會會長；在昨天的理事會上，坐在李干傑左邊的是沈瑩，右邊是另一位統戰部副部長、國務院僑辦主任陳旭。

報導表示，陳旭原來排名在沈瑩之前，如今座位改變，顯示沈瑩擔任了中央統戰部分管日常工作的副部長，肩負更重要的職責。

據介紹，60歲的沈瑩是河南人，畢業於北京大學經濟系，後來獲北大經濟學博士，早年在財政部、國務院國資委工作。2018年12月起，她擔任黑龍江常務副省長、江蘇省委副書記等職，去年7月返回北京，升任全國工商聯黨組書記，是中共第20屆中央候補委員。

報導指出，中央統戰部高層最近陸續調整，統戰部副部長、國家宗教局局長陳瑞峰已接替潘岳出任國家民委黨組書記，未來統戰部預料還將有兩名新的副部長，主管全國工商聯、宗教局。

