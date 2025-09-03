中國93閱兵揭幕 習近平：黨和人民完全可以信賴解放軍

中國國家主席習近平3日上午9時登上天安門城樓主席台發表演說，高呼「中華民族偉大復興勢不可擋」。（圖擷自央視直播畫面）

2025/09/03 09:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京舉行大規模「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，邀請俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩、伊朗總統等多位威權領袖到場。上午9時左右，中國國家主席習近平登上天安門城樓主席台發表演說，高呼「中華民族偉大復興勢不可擋」。

習近平說：「今天我們隆重集會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。中國人民抗日戰爭是一場艱苦的大戰。在中國共產黨倡議建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。」

習近平指稱，「中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分」，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平做出了重大貢獻，「歷史警示我們，人類命運休戚與共，各國、各民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演」。

習近平強調，「中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族」，「當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」，「中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊」，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手建構人類命運共同體。

習近平稱，「中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊」。全軍將士要忠實履行神聖職責，加速建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展做出更大貢獻。

最後習近平說，歷史承載過去，也啟迪未來。新時代新征程，全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神。中華民族偉大復興勢不可擋。人類和平與發展的崇高事業必定得勝。

隨後，中國國務院總理李強宣布閱兵開始。

