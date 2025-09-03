為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    自嗨？北京大閱兵禁止民眾圍觀 專家：展現「全面控制」

    為準備即將登場的二戰紀念閱兵，北京當局在主要幹道長安街附近設立路障，加強維安。圖為公安在路障旁盤查機車騎士。這場盛大閱兵不對公眾開放，凸顯當局如臨大敵的維穩心態。（美聯社）

    2025/09/03 08:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國財經媒體《CNBC》報導，中國即將在北京舉行一場盛大的二戰紀念閱兵，但這場旨在宣揚國威的盛會，卻是一場不對公眾開放的「閉門大秀」。北京當局如臨大敵，不僅封鎖大片城區，更警告沿途居民緊閉門窗，專家直指，這恰恰暴露了共產黨對人民的深刻不信任，其真實目的在於上演一場「全面控制」的戲碼。

    這場將於3日登場的「勝利日」閱兵，其維穩措施已達到空前規模。超過15.5平方公里，約四倍紐約中央公園面積的區域，已遭到封鎖。閱兵主要路線長安街沿途的建築管理單位，更已通知居民與上班族，從2日晚間到閱兵結束前，必須緊閉門窗並遠離。沿途商店與地鐵站也已關閉，普通民眾最近的觀看距離，至少會在一條街以外。

    營造完美假象 專家：怕出事

    除了普廷、金正恩等20多位外國領袖，僅有中共權貴與經過精心挑選的特定人士，獲准在現場觀禮。美國外交關係協會高級研究員閔茨納（Carl Minzner）分析：「對於許多國內的觀察者來說，你會看著那個畫面，然後想，『哇，中國的一切都太完美了。』它正在傳達一個關於中國現實的虛假印象，而這在某些方面，正是北京真正想要的。」

    屆時，中國國家主席習近平將在天安門城樓上，檢閱包含戰車、戰機、高超音速飛彈在內的最新國產主戰裝備。閔茨納指出，中共當局此舉，是因其內心充滿不安全感。「他們擔心中國有心懷不滿的人，擔心會出事。他們想不惜一切代價阻止這種情況發生。」他總結道：「在電視上，黨的當局希望公眾看到黨牢牢地掌控著一切。」

