    首頁　>　國際

    中國93閱兵 專家稱軍隊實力有待考驗

    中國今（3）日舉行盛大閱兵，但專家認為其軍隊實力仍有待考驗。（法新社）

    2025/09/03 09:48

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（3）日將主持中國93閱兵，包含中國最新坦克、無人機和飛彈的閱兵將穿越天安門廣場，以展示中國實力。但專家表示，中國軍隊已有數年沒有打仗，其實力有待考驗。

    根據《金融時報》（Financial Times）報導，習近平和俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩以及其他20多位國家領導人，將共同檢閱中國軍隊。該閱兵旨在展現中國雄風，同時警告包括美國、歐洲和日本在內的潛在對手。

    金正恩出席中國閱兵一事，將加劇美國盟友對新威權軸心崛起的擔憂，尤其是在北韓正與俄羅斯並肩對抗烏克蘭的情況下。

    南韓媒體《韓聯社》引述該國議員的話稱，南韓國家情報院告知他們，金正恩將與習近平及普廷「展現三邊團結」。情報院認為，金正恩此行旨在「透過恢復北韓與中國關係，擴大迴旋餘地，並確保中國提供經濟援助以鞏固其政權」。

    倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）表示，93閱兵是中國展現實力手段，因此對中國內部宣傳非常有利。他補充，該閱兵也向外界表明，中國裝備齊全且態度認真。

    布朗指出，雖然中國閱兵可能會引起西方國家警覺，但中國軍隊及其大部分裝備尚未進行過實戰檢驗。

    布朗說，中國可以列隊行進，也能舉行盛大閱兵，但中國已經幾十年沒有打過仗，代表其軍隊完全未經考驗。

