    中國九三閱兵》習近平率隊登天安門 與普廷、金正恩並肩爬樓梯

    習近平位於隊伍中央，習右手邊是普廷、左手邊則為金正恩。（美聯社）

    2025/09/03 08:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三大閱兵」即將在今（3日）早上9點登場，中國國家主席習近平率領外國領導人及政要登上天安門觀禮台，而在行走過程中，習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩並肩前行。

    根據中媒報導，在外賓陸續到達後，習近平率領外國領導人走上紅毯，齊步一級一級爬樓梯登上天安門城樓的觀禮台。在轉播鏡頭下，習近平一路走在隊伍投排正中央，左右分別是普廷與金正恩，象徵三國關係緊密合作，其餘來賓緊跟在後，3人也在步行過程中有說有笑，畫面中也看到包含白俄羅斯總統盧卡申科、土耳其總統艾多根、緬甸代理總統敏昂萊、哈薩克總統托卡耶夫等外國領導人在隊伍中。

    眾人走上樓梯步入觀禮台後，習近平等人依序向老兵代表握手致意，此時隊伍便為習近平居首、普廷第二、金正恩排第三。後續各國領導人陸續入座，等待上午9點閱兵正式展開。

    習近平位於隊伍中央，左右則是普廷與金正恩。（圖擷取自中國央視）

    習近平率領外國領導人走上觀禮台。（圖擷取自中國央視）

    眾人爬樓梯登上城樓。（圖擷取自中國央視）

    習近平率領外國領導人走上觀禮台。（圖擷取自中國央視）

