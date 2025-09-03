中國九三閱兵 美媒駐中記者直擊嚴格安檢

九三閱兵即將在今日展開，美媒駐中國記者直擊嚴格安檢。圖為天安門廣場現場的為安特勤人員。（法新社）

2025/09/03 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「九三大閱兵」今（3日）早上9點登場，大批校閱部隊以及中外媒體都已到天安門廣場周邊，現場也部署大量維安特勤及武警。美國《CNN》駐中國記者麥卡錫（Simone McCarthy）直擊現場狀況，表示現場無法攜帶個人餐點，必須領取統一發放的「早餐袋」。《NBC NEWS》記者透露，由於《NBC》北京辦公室地處閱兵路線附近，因此被中國各級部門輪番上門檢查，最後還被鎖上大門並貼上封條。

根據《CNN》報導，麥卡錫提到，她3日凌晨2點從辦公室離開，早上6點才在天安門廣場的閱兵觀禮席坐下，而這趟路平常只要20分鐘左右。麥卡錫指出，現場媒體記者需要經過多重安檢程序，先到媒體中心報到並接受安檢，再搭乘巴士前往天安門廣場，最後還要再接受一次檢查，後續經由志工帶領入座。

麥卡錫表示，進場物品限制十分嚴格，包括任何個人攜帶的食物或飲料都不得入內，取而代之的是官方發放事先準備好的「早餐袋」，裡面有3種不同的麵包、1根小香腸、1顆蛋、1瓶牛乳飲料，以及幾條巧克力。

《NBC NEWS》報導指出，此次九三閱兵安檢史無前例，為了因應閱兵，當地學校停課、交通管制，從北京市長安街到天安門廣場全線封鎖，周邊居民無法隨意出入，甚至不能向窗外望去。

《NBC NEWS》記者弗雷爾（Janis Mackey Frayer）指出，當局的嚴格安檢也涉及到《NBC》北京辦公室，由於地處閱兵路線附近，中國各級部門輪番上門檢查，9月2日甚至還被迫撤離，警察拉上窗簾和百葉窗，檢查櫃子和水龍頭等，最後鎖上大門並貼上封條。

弗雷爾提到，官方還提供一份「溫馨提醒」，強調不能紙張或其他可能被用作「宣傳」的材料。媒體記者接受安檢後統一搭乘巴士前往天安門廣場，而媒體席的位置是今早抽籤決定，弗雷爾說，他們周遭有來自蒙古、柬埔寨、突尼西亞、英國、埃及以及俄羅斯的記者。

九三閱兵即將在今日上午9點展開。（美聯社）

