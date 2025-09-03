不擔心中俄軸心！川普放話：對美動武將是最糟決定

美國總統川普週二表示，並不擔心中俄之間的緊密關係，稱兩國「永遠不會對美國動武」。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間週二（2日）表示，他對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「非常失望」，並稱美國政府計劃採取行動，減少俄烏戰爭中的死亡人數；川普同天還表示，他並不擔心俄羅斯、中國之間的緊密關係，稱中俄兩國「永遠不會對美國動武」。

綜合媒體報導，川普8月中旬在阿拉斯加與普廷舉行峰會，隨後在白宮會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲和北約領導人。川普當時表示，他預計澤倫斯基和普廷將進行會晤，然後再舉行包括其在內的三邊會晤。然而截至目前，俄羅斯仍不斷向前線增兵，澤倫斯基更抨擊普廷拒絕會晤。

川普本週二接受美國右翼評論家詹寧斯（Scott Jennings）採訪時表示：「我對普廷總統非常失望，我們將採取一些措施來幫助人們（烏克蘭人民）生存下去。」但川普沒有說明具體計畫。

川普曾向澤倫斯基保證，華府將在所有協議中保障烏克蘭的安全。川普也再次威脅，如果和平解決烏克蘭問題遲遲無法取得進展，他將對俄羅斯實施進一步制裁。此外川普坦言，土地交換、領土變更對於任何解決方案都至關重要，烏克蘭幾乎肯定將接受事實上的領土損失。

週二的訪談中，川普也被問及是否認為「北京及其盟友試圖組成國際聯盟來對抗美國」，對此川普表示「一點也不」，他說：「中國需要我們。如你所知，我和習近平主席的關係很好。但中國對我們的需要，遠大於我們對他們的需要。我完全不這麼認為。」

而被問及是否擔心「中國和俄羅斯形成針對美國的軸心」，川普則認為，中俄不會願意與美國兵戎相見，他說：「我們擁有世界上最強大的軍隊。他們（中國和俄羅斯）永遠不會對我們動武。相信我，那將會是他們所能做出最糟糕的決定。」

美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，中國國家主席習近平本週在北京上演了一場精心策劃的「軟硬實力組合拳」，目的是集結反美力量，重塑一個由北京定義的新世界秩序。而3日登場的大閱兵，更是中、俄、北韓、伊朗4國領導人首度在同一場合齊聚，一個被華府戰略家稱作「動盪軸心」（axis of upheaval）的聯盟已然成形。

