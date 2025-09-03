為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    畫面曝光！美軍擊沉委內瑞拉運毒船 11幫派份子全喪命

    美軍擊沉委內瑞拉運毒船。（圖擷取自X）

    美軍擊沉委內瑞拉運毒船。（圖擷取自X）

    2025/09/03 07:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，並已經宣布向南加勒比海地區部署軍艦，藉此執行掃毒行動，阻止毒品流入美國。川普2日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊，一艘運毒船被美軍擊沉，11人當場死亡，美軍沒有任何傷亡。白宮也公布擊沉船隻的影片，引發關注。

    綜合外媒報導，川普2日在白宮向媒體證實：「在幾分鐘前，我們擊沉了一艘船，一艘滿載毒品的船。過去有大量毒品流入我國，而這些毒品來自委內瑞拉。」

    川普後續在「真實社群」發文指出，美軍南方司令部在2日清晨依循他的指令，針對委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的涉毒恐怖分子發動打擊。川普指控，「阿拉瓜火車」被美國政府列為外國恐怖組織，受到馬杜洛控制，負責進行毒品走私、性交易，甚至是屠殺等恐怖暴力行為。

    川普表示，美軍此次攻擊行動發生在「阿拉瓜火車」涉毒份子在公海運送毒品前往美國途中，此次行動造成11名涉毒恐怖份子當場死亡。川普強調：「請把此次行動當成警告，任何企圖要將毒品送進美國的人，你要小心了！」

    美國國務卿魯比歐2日在啟程前往墨西哥與厄瓜多前發表談話，強調美國的禁毒行動將持續下去，「我們將打擊那些充斥美國街頭、殺害美國人的販毒集團」。魯比歐也特別提到，從委內瑞拉出發的路線是一條常見的運毒路線。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    川普2日指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊，一艘運毒船被美軍擊沉，造成11人當場死亡，美軍沒有任何傷亡。（歐新社）

    川普2日指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊，一艘運毒船被美軍擊沉，造成11人當場死亡，美軍沒有任何傷亡。（歐新社）

