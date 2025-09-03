畫面曝光！美軍擊沉委內瑞拉運毒船 11幫派份子全喪命

美軍擊沉委內瑞拉運毒船。（圖擷取自X）

2025/09/03 07:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，並已經宣布向南加勒比海地區部署軍艦，藉此執行掃毒行動，阻止毒品流入美國。川普2日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊，一艘運毒船被美軍擊沉，11人當場死亡，美軍沒有任何傷亡。白宮也公布擊沉船隻的影片，引發關注。

綜合外媒報導，川普2日在白宮向媒體證實：「在幾分鐘前，我們擊沉了一艘船，一艘滿載毒品的船。過去有大量毒品流入我國，而這些毒品來自委內瑞拉。」

川普後續在「真實社群」發文指出，美軍南方司令部在2日清晨依循他的指令，針對委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的涉毒恐怖分子發動打擊。川普指控，「阿拉瓜火車」被美國政府列為外國恐怖組織，受到馬杜洛控制，負責進行毒品走私、性交易，甚至是屠殺等恐怖暴力行為。

川普表示，美軍此次攻擊行動發生在「阿拉瓜火車」涉毒份子在公海運送毒品前往美國途中，此次行動造成11名涉毒恐怖份子當場死亡。川普強調：「請把此次行動當成警告，任何企圖要將毒品送進美國的人，你要小心了！」

美國國務卿魯比歐2日在啟程前往墨西哥與厄瓜多前發表談話，強調美國的禁毒行動將持續下去，「我們將打擊那些充斥美國街頭、殺害美國人的販毒集團」。魯比歐也特別提到，從委內瑞拉出發的路線是一條常見的運毒路線。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

???????? ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House （@WhiteHouse） September 2, 2025

川普2日指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊，一艘運毒船被美軍擊沉，造成11人當場死亡，美軍沒有任何傷亡。（歐新社）

