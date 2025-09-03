印尼局勢趨緩 總統普拉伯沃恢復出席北京九三閱兵

印尼總統普拉伯沃因應國內動盪，原本取消參加北京九三閱兵，不過2日晚間又突然決定啟程赴中出席。（法新社）

2025/09/03 06:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼因大規模示威抗議陷入動盪，這場示威已造成至少8人死亡，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）因應國內動盪，原本取消赴中國參加今天（3日）舉行的大閱兵，不過就昨晚，普拉伯沃突然啟程赴北京出席，閱兵結束後隨即返國。

綜合外媒報導，印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）在2日晚間表示，為了與中國政府保持友好關係，總統普拉伯沃決定2日晚間啟程前往中國，預計9月3日返國。普拉塞蒂歐指出，普拉伯沃持續掌握最新情勢，並接獲官員通報，表示整體社會持續恢復正常。

請繼續往下閱讀...

普拉伯沃這次行程可顯示，人們相信印尼的社會動盪可能已過高峰，整體趨勢逐漸緩和，儘管雅加達和其他主要城市仍有零星示威活動，但2日的局勢已相對平穩，首都有許多公司已允許員工返回辦公室上班。

普拉塞蒂歐表示：「總統在做出決定時，當然考慮到過去幾天的所有相關發展，並感謝近期相關問題已被『迅速解決』。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法