    首頁　>　國際

    駁斥「死訊」為假新聞　川普：我週末非常活躍

    2025/09/03 05:21

    〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）上週一連幾天罕見未有公開行程，網路隨即流傳川普「死訊」。他今天對此回應表示，有聽說相關消息，並駁斥此為「假新聞」，強調自己「整個週末都很活躍」。

    現年79歲的川普重返白宮以來經常有公開行程，但上週連續幾天罕見未在媒體前公開露面，網路流傳川普死訊。不過，川普在週末期間仍被媒體看到現身高爾夫球場。

    川普今天下午在白宮橢圓形辦公室宣布美國太空司令部總部將從科羅拉多州遷至阿拉巴馬州，並接受媒體提問。整場記者會長達約48分鐘，川普未見有異樣。

    媒體問及社群媒體瘋傳川普過世消息，他本人對此回應表示，自己沒看到，但有聽說相關消息，「這有點瘋狂」，並駁斥此為「假新聞」。

    川普表示，他上週開了幾場記者會，接著2天沒開記者會，就有人傳說「他一定出事了」。

    他說，自己上了好幾個節目，還在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發了不少貼文，也拜訪了一些人。上週末是美國勞動節假期，「我整個週末都很活躍」。（編輯：洪(啟)原）1140903

