突尼西亞男子馬賽持刀刺傷5人　法警方當場擊斃嫌犯

2025/09/03 02:03

〔中央社〕法國公共檢察官表示，警方今天在南部港口城市馬賽擊斃一名涉嫌刺傷至少5人的男子，其中一名傷者情況危急。

法新社報導，檢察官貝松尼（Nicolas Bessone）告訴記者，襲擊者是一名在法國具有合法身份的突尼西亞籍男子，他刺傷一家旅館的經理，該經理剛剛因未付住宿費用而將其驅逐。

請繼續往下閱讀...

貝松尼表示，嫌疑人還攻擊了經理的兒子、另一名旅館房客以及街上的兩名路人，旅館房客傷勢最為嚴重。

一名不願透露姓名的警方消息人士說，警方介入並擊斃了這名男子。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）的辦公室表示，荷泰佑計劃今晚前來馬賽，預定視察馬賽市的警察總部。

一名目擊事件的居民告訴法新社，嫌疑人在警方試圖逮捕他時企圖刺傷警員。

另一位目擊者告訴法新社，該名男子手持「兩把大屠刀」。

警方封鎖了該地區，並在一家速食餐廳前搭建了鑑識帳篷。

路透社報導，貝松尼和警方表示，這名突尼西亞襲擊者持有兩把刀和一根鐵棍。

事件發生在當地時間下午2時45分，地點在馬賽第1區。（編譯：陳政一）1140903

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法