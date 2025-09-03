一次看懂》不只中俄！盤點全球閱兵史 連美國也愛「秀肌肉」

俄羅斯每年五月都會在莫斯科紅場舉行盛大的勝利日閱兵，旨在炫耀國力並紀念在二戰中擊敗納粹德國。（路透）

2025/09/03 06:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《天空新聞》（Sky News）報導，中國即將在北京天安門廣場，於俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩面前，舉行一場耗資上看50億美元（約新台幣1531億元）的盛大閱兵。然而，熱愛透過閱兵「秀肌肉」的國家，絕非僅有中俄等威權政體，就連民主國家如美國與法國，在歷史上也有多次大規模閱兵的紀錄。

史上最大：1945蘇聯勝利日閱兵

為慶祝在二戰中擊敗納粹德國，蘇聯於1945年在莫斯科紅場，舉行了一場被普遍認為是史上最大規模的閱兵。根據歷史學家考證，當時約有4萬名蘇聯紅軍士兵與1800輛裝甲車輛，參與了這場氣勢磅礡的勝利遊行。此一傳統延續至今，普廷總統每年五月都會在紅場舉行勝利日閱兵。

獨裁者標配：北韓秀核武 納粹展野心

對於獨裁者而言，閱兵更是鞏固統治的標配。北韓的閱兵，以毫不掩飾地展示其洲際彈道飛彈等核武載具聞名。而納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）也曾在1938年，為慶祝其49歲生日與吞併奧地利的「戰果」，而在柏林舉行了近萬人的大規模閱兵。

民主國家的閱兵：美、法各有盤算

民主國家同樣有閱兵傳統。法國每年7月14日在巴黎香榭麗舍大道舉行的巴士底日（Bastille Day）國慶閱兵，是歐洲規模最大的年度軍事盛事。而美國雖然不常舉行，但在1991年，老布希（George H.W. Bush）總統便曾號召約8000名士兵，在華府舉行閱兵，以慶祝波斯灣戰爭的勝利。而川普總統也在今年六月，為慶祝美國陸軍成立250週年，讓約6600名官兵與150輛各式車輛，開上了華府街頭。

北韓的閱兵以「窮兵黷武」著稱，時常毫不掩飾地展示其洲際彈道飛彈等核武載具，旨在對外進行軍事恫嚇。（美聯社）

法國每年7月14日都會在巴黎香榭麗舍大道舉行巴士底日國慶閱兵，是歐洲規模最大的年度軍事盛事。（路透）

美國總統川普6月在華府舉行閱兵，慶祝美國陸軍成立250週年。（美聯社）

